Argentina: stampa, chiesa cattolica pronta a rinunciare a finanziamenti dello stato

- A meno di sorprese dell'ultima ora, la chiesa cattolica argentina annuncerà nel corso della settimana l'intenzione di rinunciare ai finanziamenti pubblici dello stato. Lo scrive il quotidiano "Clarin" inquadrando la mossa in un delicato schema di rapporti tra Buenos Aires e la Santa Sede. Ad agosto scorso la Conferenza episcopale aveva annunciato l'avvio di una serie di consultazioni con rappresentanti del governo per provare a stilare meccanismi alternativi di finanziamento alla chiesa. Ora, scrive "Clarin", si sarebbe trovata l'intesa generale di tutti i vescovi e i dettagli della decisione potrebbero emergere in un momento qualsiasi tra lunedì e venerdì, nei giorni in cui la Conferenza celebra l'ultima plenaria del 2018. La decisione avrebbe un impatto economico relativo, si parla dell'equivalente di quasi quattro milioni di dollari (circa il 7 per cento dll'intero bilancio ecclesiastico), ma un alto valore simbolico, segnala la testata. (segue) (Abu)