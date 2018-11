Argentina: stampa, chiesa cattolica pronta a rinunciare a finanziamenti dello stato (2)

- I vescovi si riuniscono infatti dopo alcune polemiche legate al supporto più o meno diretto fornito dalla chiesa argentina a manifestazione di oppositori del governo di Mauricio Macri. La Chiesa aveva iniziato a studiare forme di totale autofinanziamento già da oltre due decenni, ma "un'improvvisa accelerata" si è registrata in occasione del recente dibattito sulla legalizzazione dell'aborto, progetto di legge che non ha ottenuto il via libera definitivo dalle camere. Un momento in cui si è tornato prepotentemente a parlare della separazione tra Stato e chiesa. In teoria la "separazione" risale all'accordo bilaterale del 1966, che però ratificava alcune esclusioni di ingerenza già vigenti. Nel 94, la riforma costituzionale escluse il vincolo dell'essere cattolico per aspirare alla presidenza, ma conservato la dizione che attribuisce al governo l'onere di "sostenere il culto cattolico". Nel pacchetto di finanziamenti che potrebbero cadere ci sono i sussidi a vescovi, seminaristi e parrocchiani, ma non quelli destinati alle scuole. Fondi, questi ultimi, garantiti anche ad altre confessioni in omaggio al principio di libertà dell'insegnamento. (Abu)