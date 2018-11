Kosovo: cancelliere austriaco Kurz in visita a Pristina martedì, incontro con presidente Thaci e premier Haradinaj

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si recherà in visita in Kosovo martedì prossimo. Come riferisce l’emittente “Rtk”, Kurz dovrebbe incontrare il presidente Hashim Thaci e il primo ministro Ramush Haradinaj, con i quali discuterà del dialogo fra Pristina e Belgrado, della prospettiva di adesione alle istituzioni europee del Kosovo e la formazione dell’esercito nazionale. Nel corso della sua visita nel paese balcanico, Kurz incontrerà inoltre i soldati austriaci in servizio per la missione Kfor. In una nota del governo di Vienna si sottolinea come il cancelliere sia intenzionato a sostenere il dialogo fra Kosovo e Serbia, avendo l’opportunità di recarsi in visita sia a Pristina che a Belgrado nella prossima settimana. (segue) (Kop)