Arabia Saudita: Autorità investimenti mira ad attirare imprenditori stranieri e fondi venture capital

- L'Autorità per gli investimenti generali dell'Arabia Saudita (Sagia) prevede di invitare nel paese del Golfo almeno 200 imprenditori stranieri e 50 fondi di venture capital internazionali. Lo ha dichiarato al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, Mazen al Zaydi, responsabile della divisione innovazione e imprenditorialità di Sagia. “L’Autorità è alla ricerca di innovatori e imprenditori internazionali per lanciare le loro start-up nel regno”, ha sottolineato Al Zaydi, aggiungendo che l'autorità si concentra sui settori IT e Fintech, oltre che sull'intrattenimento, lo sport e la tecnologia sanitaria. Il funzionario ha sottolineato che verranno istituiti fondi governativi, come il Fondo Insha'at (sviluppo), nel tentativo di attrarre investimenti di capitale di rischio e di sostenere progetti locali e stranieri in Arabia Saudita.(Res)