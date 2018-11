Messico: primi componenti della carovana dei migranti arrivano a Città del Messico (2)

- Nella giornata di ieri, la prima delle diverse carovane che hanno intrapreso il viaggio nel mese di ottobre aveva dovuto rinviare i piani di arrivare nella capitale. Il governatore dello stato sudorientale di Veracruz, dove si trova al momento la carovana, Miguel Angel Yunez, ha ritirato l'offerta iniziale di allestire dei mezzi per il viaggio. Il flusso di migranti non può essere governato rimpallandosi le responsabilità da un'amministrazione all'altra, ha detto Yunes. Inoltre, ha ricordato il governatore, la capitale affronterà per tutto il fine settimana un'emergenza legata a un'imponente sospensione del servizio idrico, che costringerà "circa sette milioni di persone" a privarsi dell'acqua. "Non sarebbe corretto aggravare ulteriormente la situazione", ha detto il funzionario offrendo ai circa cinquemila migranti, "in attesa che si risolvano i problemi e che si trovi una soluzione di fondo al tema, di andare in località ancora più a sud", dove possano godere dell'assistenza sanitaria e della sicurezza. (segue) (Mec)