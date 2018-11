Messico: primi componenti della carovana dei migranti arrivano a Città del Messico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, gli Stati Uniti si preparano ad accogliere quella che il presidente Donald Trump ha ripetutamente definito una "emergenza nazionale". La Casa Bianca ha inviato 5.239 militari alla frontiera sud e fatto sapere che in caso di emergenza la cifra potrebbe essere elevata fino a quota 15mila. Trump ha accusato la precedente amministrazione democratica di aver varato leggi troppo permissive sui migranti e censurato i paesi centroamericani di non aver fatto a sufficienza per frenare i flussi minacciando loro di tagliare le sovvenzioni. Da ultimo, condannato gli episodi di violenza registrati al confine tra Guatemala e Messico, ha detto che ogni infrazione verrà punita direttamente con l'arresto. Il presidente Usa è inoltre tornato a minacciare il diritto costituzionale di acquisire la cittadinanza per nascita (ius soli), sostenendo di avere pronto un ordine esecutivo per annullarlo. (segue) (Mec)