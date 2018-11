Grecia: autorità Atene chiedono consegna spoglie cittadino di origine greca ucciso in Albania

- Le autorità albanesi dovrebbero consegnare le spoglie di Konstantinos Katsifas, cittadino di origine greca ucciso durante una sparatoria con la polizia locale nel villaggio di Bularat. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri greco George Katorugalos, ripreso dal quotidiano ellenico “Kathimerini”. La famiglia di Katsifas ha chiesto alle autorità albanesi di riavere il corpo, così da poter organizzare le esequie. “Abbiamo messo in chiaro le nostre priorità fin dall’inizio: fare luce sul caso, in tutti i modi possibili, e proteggere i diritti dei nostri fratelli greci che vivono in Albania. Al contempo, senza venire meno ai due punti precedenti, vogliamo mantenere saldi i nostri rapporti con Tirana”, ha affermato Katrougalos. Il viceministro ha sottolineato come le autorità albanesi abbiano accettato la richiesta di Atene di inviare dei funzionari di polizia greci per partecipare alle indagini sul caso. (segue) (Gra)