Iran: Pasdaran, paese supererà “guerra psicologica” imposta dagli Stati Uniti

- L’Iran supererà e resisterà alla “guerra psicologica” guidata dagli Stati Uniti e alle sanzioni economiche. Lo ha dichiarato oggi il comandante del corpo delle Guardie della rivoluzione iraniana (meglio noti come Pasdaran), Mohammad Ali Jafari, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. "Gli Stati Uniti si sono impegnati nella guerra economica e psicologica come ultima risorsa (...) Ma le trame e i piani di sanzioni degli Usa saranno resi vani, grazie alla resistenza continua", ha detto il generale Jafari, parlando ad una una manifestazione in memoria dell’assalto all’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran nel 1979. (segue) (Irt)