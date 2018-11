Iran: Pasdaran, paese supererà “guerra psicologica” imposta dagli Stati Uniti (3)

- A differenza di precedenti regimi sanzionatori che hanno colpito l’Iran in passato, quello messo a punto i settori dall’amministrazione Trump sarà particolarmente duro considerato che andrà a colpire i settori chiave dell’economia iraniana, non solo quello petrolifero. Le sanzioni statunitensi che torneranno in vigore lunedì 5 novembre riguardano il settore della navigazione, la costruzione navale, la finanze e il comparto energetico. Più di 700 persone, entità, navi e aeromobili verranno inseriti nell'elenco delle sanzioni, comprese le principali banche, gli esportatori di petrolio e le compagnie di navigazione. Il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha anche affermato che la rete Swift con sede a Bruxelles per i pagamenti internazionali dovrebbe tagliare i collegamenti con istituzioni iraniane mirate. Essere disconnesso dal sistema Swift isolerebbe quasi completamente l'Iran dal sistema finanziario internazionale. Lo scorso 2 novembre il Pompeo ha ribadito le 12 richieste che l'Iran deve soddisfare per la revoca delle sanzioni, tra cui la cessazione del sostegno ai miliziani sciiti in varie zone del Medio Oriente e lo sviluppo di missili balistici. (segue) (Irt)