Iran: Pasdaran, paese supererà “guerra psicologica” imposta dagli Stati Uniti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Unione europea hanno condannato la decisione degli Stati Uniti di ripristinare le sanzioni. “Siamo determinati a proteggere gli operatori economici europei impegnati in affari legittimi con l'Iran, in conformità con la legge dell'Ue e con la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", hanno affermato, nella nota congiunta. L’Iran ha risposto prima con il portavoce del ministero degli esteri Bahram Qasemi il quale il 2 novembre ha dichiarato all’emittente di Stato che l'Iran ha "la conoscenza e la capacità di gestire gli affari economici del paese", osservando che non vi è alcuna possibilità che gli Stati Uniti "raggiungeranno i loro obiettivi politici attraverso tali sanzioni". (segue) (Irt)