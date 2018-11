Business news: Iran per vicepresidente Usa non fermeranno esportazioni di petrolio

- Gli Stati Uniti non riusciranno ad azzerare le esportazioni petrolifere iraniane perché il governo di Teheran ha elaborato “un piano” per aggirare le sanzioni. Lo ha detto il vicepresidente Eshaq Jahangiri durante una cerimonia nella capitale iraniana, citato dall’agenzia di stampa “Irna”. "Oggi i funzionari statunitensi mentono al mondo e agli americani sul prezzo del petrolio", ha detto Jahangiri. "Se gli Stati Uniti fossero in grado di fermare le esportazioni di petrolio dell'Iran, il prezzo del petrolio supererebbe 100 dollari al barile", ha aggiunto il vicepresidente. Gli Stati Uniti si sono ritirati a maggio dall'accordo sul programma nucleare iraniano e hanno ripristinato un primo turno di sanzioni contro Teheran in agosto. Una seconda ondata di restrizioni colpirà le esportazioni petrolifere iraniane il prossimo 5 novembre. "Negli ultimi mesi (prima delle sanzioni statunitensi), l'Iran ha esportato 2,5 milioni di barili di petrolio al giorno", ha detto Jahangiri, aggiungendo, "ora forse stiamo esportando qualche migliaio di barili in meno, ma le esportazioni non scenderanno al di sotto di un milione di barili al giorno”,. Secondo il vicepresidente iraniano, Teheran dovrebbe quotare in borsa circa un milione di barili destinati all’esportazione. La vendita di petrolio sul mercato azionario consentirebbe alle società private di esportare ed aggirare in tal modo la prima tranche di sanzioni statunitensi entrate in vigore lo scorso agosto. (Res)