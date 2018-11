Business news: Iraq, compagnia gas irachena, "sanzioni Usa all'Iran penalizzeranno settore elettrico"

- Le sanzioni Usa contro l'Iran "avranno un impatto diretto sull'Iraq", in particolare per quanto riguarda il settore elettrico. Lo ha detto il direttore generale della Società irachena di rifornimento del gas, Abdelkarim Ali Mussawi, al quotidiano kuwaitiano "Al Rai". "Siamo legati all'Iran da lunghi confini e ingenti scambi commerciali. La nostra produzione di energia elettrica si basa sul gas iraniano. Per gestire gli impianti è necessario effettuare scambi di denaro tra i due paesi e queste sanzioni penalizzano questa collaborazione", ha detto Mussawi. Al riguardo, il funzionario iracheno prevede di presentare una richiesta per escludere l'Iraq dalle sanzioni degli Stati Uniti, perché la maggior parte delle centrali elettriche del paese hanno bisogno di gas iraniano per operare. Secondo Moussawi, "cambiare il gas iraniano con il diesel costerebbe troppo al governo iracheno, perché per produrre 1.000 megawatt bisognerebbe spendere milioni di dollari". Gli Stati Uniti si sono ritirati a maggio dall'accordo sul programma nucleare iraniano e hanno ripristinato un primo turno di sanzioni contro Teheran in agosto. Una seconda ondata di restrizioni colpirà le esportazioni petrolifere iraniane il prossimo 5 novembre. Nella sua prima conferenza stampa a Baghdad da capo del governo, il nuovo primo ministro Adel Abdul Mahdi ha detto che l’Iraq non parteciperà all’applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare. (Irb)