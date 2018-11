Business news: Francia-Algeria, firmata dichiarazione d'intenti per creare fondo d'investimento bilaterale

- Algeria e Francia hanno firmato una dichiarazione d’intenti per creare un fondo d’investimento bilaterale, in occasione della quinta sessione della Commissione economica mista franco-algerina (Comefa), che si è svolta il 29 ottobre, a Parigi. Lo riferisce l’ambasciatore d’Algeria in Francia, Abdelkader Mesdoua, sul suo profilo Twitter. La dichiarazione è stata firmata in occasione della visita a Parigi del ministro degli Esteri algerino, Abdelkader Messahel, e del titolare del dicastero dell’Industria, Youcef Yousfi. La quinta sessione del Comefa è stata presieduta da Messahel e dall’omologo francese, Jean-Yves Le Drian, alla presenza del ministro dell’Economia, Bruno Le Maire. Nel corso della riunione sono stati esaminati temi relativi alla cooperazione bilaterale, per conseguire un “partenariato privilegiato”, ha scritto Mesdoua su Twitter. La riunione di ieri giunge dopo l’adozione il 7 dicembre 2017 del Documento quadro di partenariato per il periodo 2018-2022. Nel corso della quarta sessione del Comefa, tenuta il 12 novembre 2017 ad Algeri, sono stati firmati tre accordi, tra cui quello per il lancio del progetto di una fabbrica del gruppo francese Psa, a cui appartengono le aziende automobilistiche Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall Motors, a Orano. (Ala)