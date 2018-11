Business news: Tunisia, ministro Finanze, “paese vulnerabile a shock economici”

- La Tunisia non può permettersi l'attuale rapporto tra debito e prodotto interno lordo (Pil) superiore al 71 per cento e non è in grado di far fronte agli shock economici. Lo ha detto il ministro delle Finanze del paese, Ridha Chalghoum, parlando all'emittente radiofonica locale “Express Fm”. “Oggi non siamo in grado di far fronte a shock economici”, ha detto il titolare delle Finanze tunisine, sottolineando come il governo stia provando a ridurre il debito “che nel 2019 scenderà di un punto”. Il rapporto debito-Pil è salito dal 40 al 70 per cento negli ultimi sette anni, comportando un aumento dell'inflazione e una svalutazione del dinaro tunisino. Nell'anno in corso l'incremento del debito rispetto al Pil sarà contenuto, mentre nel 2019 inizierà a ridursi, seppur di un solo punto percentuale. "Certo, questo è ancora insufficiente, ma è un passo avanti. L'obiettivo è essere in grado, in futuro, di ridurre ulteriormente questo tasso. Un calo del 12 per cento in cinque anni è possibile ed è già stato raggiunto tra il 2005 e il 2010, quando il rapporto debito-Pil era sceso dal 52 al 40 per cento", ha spiegato il ministro. “Oggi dobbiamo cercare di ridurre questo tasso intorno al 50 per cento, anche meno”, ha detto ancora Chalghoum. Questo obiettivo passa necessariamente attraverso la crescita: le stime del governo prevedono un aumento del 3,1 per cento del Pil nel 2019, ma secondo il ministro questo dato può essere facilmente superato dato il “notevole potenziale nell'agricoltura e negli investimenti”. (Tut)