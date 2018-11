Business news: Egitto avanza di otto posizioni nella classifica “Doing Business 2019"

- L'Egitto scala otto posizioni nel rapporto “Doing Business 2019” della Banca Mondiale. Il paese si è stato classificato al 120mo posto, in miglioramento rispetto alla 128ma posizione dell'anno precedente. Il rapporto riconosce al governo egiziano l'adozione di una serie di riforme economiche per semplificare le procedure per gli investitori nell'ambito di una nuova legge sugli investimenti basata su un approccio “one-stop-shop”, riducendo a 11 giorni il tempo necessario per avviare una nuova attività. Il paese nordafricano è avanzato di ben 30 posizioni nell'indice "ottenere credito", passando dalla 90ma alla 60ma posizione. (Cae)