Business news: Oman lavora ad integrazione settori del gas e dell’energia elettrica

- L’Oman sta lavorando all’integrazione dei settori del gas e dell’energia elettrica. Lo ha dichiarato il sottosegretario del ministero del Petrolio e del gas, Salim bin Nasser al Aufi, intervenendo nei giorni scorsi durante un evento sull’efficienza energetica organizzata dalla rete Ue-Gcc per le tecnologie energetiche pulite in collaborazione la compagnia la Petroleum Development Oman (Dop) a Mascate. “Stiamo lavorando a un programma per trasferire il settore elettrico al ministero del Petrolio e del gas”, ha dichiarato Al Aufi. Secondo il ministro tale misura è un modo per mettere in pratica le raccomandazioni dell'Energy Lab, un forum di alto livello ospitato dal Programma nazionale per il rafforzamento della diversificazione economica (Tanfeedh), tra cui l'integrazione di le strutture di governance dei settori dell'elettricità e del gas. L’Energy Lab, che ha avuto luogo dal 18 marzo al 26 aprile 2018, ha esortato il governo a migliorare e snellire le strutture di governance, i regolamenti e le politiche sia per il gas che per l'elettricità entro il 2019. In un rapporto pubblicato nei mesi scorsi, l’Energy Lab, ha sostenuto che in Oman, la molteplicità di ministeri e agenzie governative che attualmente hanno un interesse energetico nel sultanato rallentano il processo decisionale su iniziative energetiche di importanza nazionale e strategica. (Res)