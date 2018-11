Business news: Arabia Saudita, ministro Finanze, riduzione deficit del 60 per cento negli ultimi nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha ridotto il deficit di bilancio del 60 percento a 13 miliardi di dollari negli ultimi nove mesi. È quanto emerge da un rapporto sullo stato del bilancio saudita per il terzo trimestre 2018, presentato dal ministro delle Finanze, Mohammed al Jadaan. In base ai dati del dicastero la riduzione del deficit è il risultato di una crescita significativa sia delle entrate del settore degli idrocarburi che di quelle del comparto non petrolifero. I ricavi totali fino a fine settembre sono aumentati di quasi il 50 percento a 176 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e secondo Al Jadaan, riflettono il miglioramento delle prestazioni delle finanze pubbliche durante il 2018. Sottolineando la chiara influenza positiva dell’aumento dei prezzi del petrolio, il ministro ha osservato tuttavia che le cifre “mostrano anche i frutti dell'implementazione di successo di molte iniziative per aumentare le entrate non petrolifere e per migliorare l'efficienza della spesa". In base ai dati del ministero delle Finanze, il debito pubblico è aumentato dai 118 miliardi di dollari alla fine del 2017 ai 145,33 alla fine del terzo trimestre di quest'anno. (Res)