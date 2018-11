Business news: Cina-Repubblica del Congo, ambasciatore Ma Fulin annuncia negoziati sul debito dal 5 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica del Congo e della Cina intendono avviare dei negoziati a partire dal prossimo 5 novembre per discutere del debito congolese con Pechino. Lo ha annunciato ai media locali l'ambasciatore cinese a Brazzaville, Ma Fulin, a margine di un incontro con il ministro delle Finanze congolese Calixte Ganongo. "La Cina propone di avviare immediatamente negoziati con la parte congolese sulla questione del debito. Il ministro ed io abbiamo accettato di incontrarci in questo periodo per risolvere una volta per tutte il problema", ha detto il diplomatico cinese citato dall'agenzia di stampa "Adiac". Stimato a 5.329 miliardi di franchi Cfa (circa 9,2 milioni di dollari), il debito pubblico del Congo rappresenta il 110 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese. Oltre un terzo di questa cifra (34 per cento) è dovuto a Pechino. "Questo è un problema che ha notevolmente ostacolato non solo lo sviluppo del Congo, ma anche la cooperazione tra i due paesi. È quindi fondamentale mettere fine al più presto alla questione", ha ribadito Ma Fulin, per il quale risolvere il debito è condizione necessaria per "passare alla cooperazione futura". (Res)