Business news: Senegal-Germania, firmato contratto da 120 milioni di dollari per elettrificare 300 villaggi rurali senegalesi

- **Il Senegal ha firmato un contratto da 120 milioni di dollari con la Germania per un progetto che prevede di portare l'elettricità in 300 villaggi rurali senegalesi. L'intesa, riferisce in una nota la presidenza di Dakar, è stata stretta a Berlino nel corso dell'incontro Compact With Africa, al quale ha partecipato il presidente senegalese Macky Sall. Al vertice, la Germania ha annunciato la sua volontà di creare un fondo da 1 miliardo di dollari per aiutare le piccole e medie imprese africane (Pmi) e promuovere gli investimenti di compagnie tedesche in Africa. (Res)