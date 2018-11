Business news: Etiopia, firmati due accordi con la Banca mondiale per sostegno a sviluppo e istruzione

- Il governo dell'Etiopia e la Banca mondiale hanno firmato due accordi di finanziamento a sostegno dello sviluppo e dell'istruzione nel paese africano. Gli accordi, come riferisce l'emittente "Fana", sono stati firmati dal ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide e da Carrie Turk, direttore della Banca mondiale per l'Etiopia, il Sudan e il Sud Sudan. Il primo accordo, del valore di 1,2 miliardi di dollari, ha l'obiettivo di finanziare il programma per le politiche di sviluppo della crescita e della competitività dell'Etiopia, mentre il secondo, del valore di 150 milioni di dollari, riguarda lo sviluppo delle competenze volto a sostenere la trasformazione dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale in Etiopia. (Res)