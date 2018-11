Russia: oggi celebrazioni Giornata unità nazionale

- Si tengono oggi in Russia le celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale, cui prenderà parte anche il presidente Vladimir Putin. “Gli eventi inizieranno con la deposizione di fiori presso il monumento a Minin e Pozharskij, mentre successivamente il presidente Putin presenzierà all’esposizione ‘Tesori dei musei russi’, che si terrà presso il complesso Manezh centrale”, si legge in una nota del Cremlino. Putin passerà poi alla premiazione di persone che hanno contribuito “al rafforzamento dell’unità della gente russa”, oltre a cittadini stranieri che hanno “rafforzato la pace, l’amicizia, la cooperazione e la comprensione fra le nazioni”. La Giornata dell’unità nazionale venne istituita in memoria degli eventi del 1612, quando Kuzma Minin e Dmitry Pozharskij furono a capo di un armata di volontari per liberare Mosca dall’occupazione polacca. (Rum)