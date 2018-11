Giappone-Usa: stampa, si studia risposta armata congiunta per minacce cinesi a isole Senkaku

- Giappone e Stati uniti starebbero lavorando a una strategia congiunta per rispondere alle minacce cinesi sulle isole Senkaku, l'arcipelago nelle acque del mar cinese orientale la cui sovranità è contesa tra Tokyo e Pechino. Lo riferisce una fonte governativa giapponese riportata dalla agenzia di stampa "Kyodo". Giappone e Usa, pronti a definire la strategia entro marzo, avrebbero già discusso del modo in cui rispondere in caso si registrasse uno sbarco di unità cinesi sul territorio delle isole disabitate o nelle acque circostanti. In particolare, il piano scatterebbe nel caso l'intervento della polizia non sarebbe sufficiente a dissuadere uno sconfinamento delle unità mercantili cinesi, facendo scender sul terreno le Forze di autodifesa giapponese (Sed). I colloqui in atto dovrebbero definire il modo in cui le forze statunitensi potrebbero aggiungersi al piano già disegnato dalle Sed. (segue) (Git)