Giappone-Usa: stampa, si studia risposta armata congiunta per minacce cinesi a isole Senkaku (2)

- Per Tokyo si tratterebbe anche di un modo di coinvolgere in modo più significativo Washington sulla questione della disputa sulla sovranità. Perché, sottolinea la testata, se è vero che il trattato bilaterale di sicurezza impegna gli Usa a difendere il territorio giapponese, comprese le isole che Tokyo amministra, è anche vero che il presidente Donald Trump ha sempre detto di non voler prendere posizione sul tema sovranità. Le acque attorno alle isole Senkaku sono teatro di continui sconfinamenti da parte di imbarcazioni cinesi, e lo stesso vale per lo spazio aereo sovrastante. La nazionalizzazione dell’atollo delle Senkaku, che i due paesi si contendono sin dagli anni Settanta, ha innescato nel 2012 una crisi nelle relazioni bilaterali ricompostasi solo nell’arco dell’ultimo anno, e in particolare con la visita del premier giapponese Shinzo Abe a Pechino, la scorsa settimana. (Git)