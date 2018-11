Polonia: seggi aperti per secondo turno elezioni locali in 649 municipalità del paese

- Si tiene oggi il secondo turno delle elezioni locali in Polonia, a due settimane di distanza dalla prima tornata, svoltasi il 21 ottobre. I seggi per i ballottaggi saranno aperti in sole 649 municipalità del paese, incluse le cinque capitali provinciali di Danzica, Cracovia, Olsztyn, Kielce e Szczecin. Le operazioni di voto avranno inizio alle 7 del mattino, con le urne che chiuderanno alle 9 della sera. I risultati dovrebbero giungere fra la notte di domenica e il lunedì mattina, secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale statale polacca. (Res)