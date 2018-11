Siria: convoglio Onu raggiunge campo profughi di Roukbane

- Un convoglio di aiuti umanitari dell'Onu ha raggiunto il campo profughi di Roukbane, nel Sud della Siria, vicino al confine con la Giordania. Lo riferiscono i media siriani. Roukbane, non lontano dalla base militare statunitense di al Tanf nel deserto, vicino al tra Siria, Giordania e Iraq ospita oltre 50mila rifugiati e l'ultimo convoglio di aiuti Onu destinato al campo era giunto lo scorso gennaio. In una dichiarazione l’Onu ha precisato di aver consegnato cibo, prodotti sanitari e sanitari e assistenza medica a 50mila persone a Roukbane, come parte di un'operazione che dovrebbe durare dai tre ai quattro giorni. Anche la Mezzaluna rossa siriana partecipa a questo convoglio, che dovrebbe consentire di condurre una campagna di vaccinazione di emergenza di 10mila bambini contro la poliomielite, il morbillo e altre malattie, si legge nel comunicato dell'Onu. A ottobre, il campo di Roukbane è stato assediato sul lato siriano del confine dall'esercito del governo del presidente Bashar al Assad, che ha impedito ai trafficanti e ai commercianti di portare cibo. Un gruppo ribelle sostenuto dagli Stati Uniti controlla tale settore prospicente al confine giordano. Carenze di cibo e medicine hanno ucciso all’interno del campo almeno 10 persone nelle ultime settimane, e secondo l’Onu la situazione è "preoccupante".(Res)