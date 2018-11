Business news: la compagnia cinese Sany registra crescita utili del 200 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sany Heavy Industry, costruttore cinese di macchine per il movimento terra, ha registrato nei primi sei mes dell'anno una crescita dell'utile netto del 192,09 per cento su base annua, pari a 3.389 miliardi di yuan (494 milioni di dollari). Una crescita dovuta alle riforme del paese e alle sue strategie di apertura e "alla capacità aziendale di convertire le opportunità date dal governo cinese verso una crescita tangibile". Nel 2012 la società ha inglobato il produttore di macchinari tedesco Putzmeister per 360 milioni di euro. (Cip)