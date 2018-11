Business news: Libia, entrate compagnia Noc scese di 450 milioni di dollari ad agosto per problemi di sicurezza

- Le entrate mensili della National Oil Corporation (Noc) derivanti da petrolio e gas in Libia sono ammontate a 1,57 miliardi di dollari ad agosto, in calo di quasi 455 milioni di dollari rispetto al mese precedente. Secondo quanto reso noto dalla stessa compagnia petrolifera libica, la diminuzione è attribuire alla continua chiusura dei terminal per cause di "forza maggiore" nel Golfo della Sirte (est) e dalle "sfide di sicurezza in corso" presso i pozzi di Sharara (sud-ovest). Le perdite totali delle entrate durante questo periodo sono ammontate a 639 milioni di dollari, ha aggiunto ancora la Noc. La compagnia libica si aspetta che le entrate a settembre tornino ai livelli normali. Le entrate lorde della Noc da inizio anno sono state pari a 15,23 miliardi di dollari, di cui 576 milioni di dollari di tasse e royalties, con un picco di 2,27 miliardi registrato nel mese di maggio. Il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, ha annunciato questa settimana che la produzione giornaliera di greggio si è avvicinata agli 1,3 milioni di barili al giorno. Parlando nel corso dell’Esposizione di gas e petrolio di Bengasi, Sanallah ha spiegato che “la produzione sta passando dagli 1,25 agli 1,27 milioni di barili di petrolio, con punte di 1,3. A settembre è stata mediamente di 1,28 milioni di barili al giorno ed è il livello massimo mai raggiunto dall'agosto 2013. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a produrre più di due milioni di barili di petrolio entro il 2022”. I problemi relativi alla scarsa sicurezza, tuttavia, continuano ad affliggere in particolare i giacimenti del sud della Libia. Fonti dell’Opec hanno diffuso la notizia, finora non confermata al livello ufficiale ma solo informalmente, della chiusura del pozzo di Sharara. Considerando inoltre le statistiche sulle esportazioni, pari a circa 1,0 milioni di barili, l’impressione è che Sanallah abbia presentato alla Fiera di Bengasi stime in eccesso per rassicurare le compagnie petrolifere e convincerle a tornare a investire in Libia. (Res)