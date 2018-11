Business news: Eni e Total in partnership con Sonatrach per l'esplorazione dell'offshore dell'Algeria

- Il presidente e direttore generale della società di stato algerina Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi e l'amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanné, hanno firmato, in occasione dell'Algeria Future Energy Summit di Algeri, due protocolli d'intesa che prevedono l'istituzione di una partnership esclusiva per l'esplorazione dell'offshore algerino. In parallelo, riferisce un comunicato, Eni e Total perseguiranno l'assegnazione di permessi di esplorazione che consentiranno di completare in tempi rapidi la valutazione del potenziale petrolifero. L'amministratore delegato di Eni ha dichiarato: "Con Sonatrach e Total avremo la possibilità di esplorare le acque profonde dell'offshore algerino, un'area in una provincia geologica praticamente inesplorata dove Eni potrà portare il contributo della esperienza maturata nel mediterraneo orientale e delle più avanzate tecnologie esplorative". Eni è presente in Algeria dal 1981 e partecipa in 32 permessi minerari con una produzione equity nel Paese di 90 mila barili di olio equivalente al giorno, che fanno della società il principale player internazionale del Paese. (Com)