Business news: Israel Aerospace Industries si aggiudica contratto da 550 milioni di dollari con paese asiatico

- La società statale israeliana di aerospazio e difesa Israel Aerospace Industries (Iai) ha vinto un maxi contratto del valore di circa 550 milioni di dollari (482,5 milioni di euro) per la fornitura ad un paese asiatico di armamenti tra cui il sistema di difesa aerea “Sky Capture”. Lo riferisce la stessa Iai in un comunicato stampa. Lo Sky Capture è una piattaforma di comando e controllo che trasforma i sistemi di difesa aerea esistenti del cliente in apparecchiature “altamente accurate ed efficaci”, dotandole di funzionalità avanzate tramite l’uso di radar avanzati per il rilevamento di incendi, sensori ottico-elettronici, tutti prodotti dalla Elta Systems, controllata di Iai. Boaz Levi, vice presidente esecutivo della Iai e direttore generale di Systems, Missiles and Space Group, ha dichiarato che "Sky Capture combina diverse metodologie di intercettazione aerea, che riflettono le vaste capacità del know-how sulla difesa aerea di Iai”. In particolare, ha spiegato Levi, “il sistema venduto con questo contratto utilizza cannoni di difesa aerea ed è anche progettato, se necessario, per gestire missili a corto raggio e sistemi di intercettazione laser”. Sky Capture fornisce dati sull’obiettivo precisi agli intercettori e gestisce la minaccia e il rilevamento di sparo in modo ottimale, in base al tipo di target, spiega Iai. Lo scorso 24 ottobre, la stessa società israeliana di aerospazio e difesa ha vinto un maxi contratto con l’India per la fornitura del sistema di difesa missilistica Barak-8 in versione navale. Il contratto del valore di 777 milioni di dollari (681 milioni di euro) è stato firmato con la società statale indiana Bharat Electronics Limited (Bel). (Res)