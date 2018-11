Business news: Iran sta valutando utilizzo criptovalute per aggirare sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta valutando l’utilizzo di criptovalute per aggirare le sanzioni statunitensi che a partire dal 4 novembre colpiranno il settore petrolifero iraniano. Lo ha dichiarato il generale Gholam Reza Jalali, a capo dell’unità per la difesa informatica dell’Iran citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. “Le criptovalute non sono rintracciabili nel sistema finanziario e monetario e a livello internazionale possono offrirci grandi opportunità", ha sottolineato. Da un punto di vista interno, per Jalali le “criptovalute sono considerate un'arma a doppio taglio dal momento che disturbano il sistema finanziario e monetario di ogni paese a causa della loro natura non rintracciabile”, ma sul piano internazionale possono offrire “grandi opportunità” all’Iran, consentendo di aggirare alcune tipologie di sanzioni attraverso operazioni bancarie non rintracciabili. Jalali ha sottolineato che l’Iran deve dotarsi quanto prima di una criptovaluta nazionale per poterla utilizzare ogni volta che sarà necessario. Per l’alto ufficiale, il principale problema per l’Iran nel sistema internazionale Swift è il dollaro, dato che gli Stati Uniti utilizzano la propria valuta per controllare le operazioni Swift di qualsiasi paese: “Dovremmo ridurre la dipendenza dal dollaro e sostituirlo con un’altra valuta”. (Irt)