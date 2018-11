Business news: Kuwait, emiro Al Sabah, continuare riforme nonostante rialzo prezzi petrolio

- Il Kuwait deve continuare a promuovere le sue riforme economiche nonostante il recente aumento dei prezzi del petrolio. Lo ha dichiarato l’emiro del Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, intervenendo in parlamento. Nel suo discorso, l’emiro ha invitato i deputati a collaborare con il governo per attuare le riforme volte e diversificare le entrate economiche del paese e sviluppare il settore non petrolifero. Il Kuwait, tra i paesi con il reddito pro-capite tra i più alti al mondo, ha cercato di introdurre nuove tasse e riformare il costoso sistema di welfare in concomitanza con il crollo dei prezzi del petrolio avvenuto nella seconda metà del 2014. "Spero che il recente miglioramento temporaneo dei prezzi del petrolio non ostacoli questa importante strada, che mira a proteggere le generazioni future", ha dichiarato l’emiro Al Sabah. L'attuale parlamento, eletto a fine 2016, non ha ancora approvato nessuna delle principali riforme proposte dal governo. Lo scorso maggio la commissione per il bilancio del parlamento ha annunciato che il paese non applicherà l’imposta sul valore aggiunto, già in vigore in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prima del 2021. Tuttavia nel 2018 è prevista un’applicazione di accise su alcune tipologie di prodotti tra cui tabacco e bevande zuccherate. (Res)