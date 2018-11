Business news: Bahrein, approvata legge per consentire a stranieri proprietà 100 per cento aziende trattamento sversamenti petrolio

- Il Bahrein ha approvato una legge che consente agli stranieri il 100 per cento della proprietà delle imprese impegnate nei servizi di trattamento per gli sversamenti di petrolio. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa del Bahrein “Bna”, l'approvazione è stata concessa alla luce di un memorandum presentato dal ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Zayed bin Rashid al Zayani, su proposta del del ministro del Petrolio, Mohammed bin Khalifa al Khalifa. Il Consiglio dei ministri ha inoltre accettato di consentire ai cittadini tailandesi di svolgere attività commerciali di proprietà al 100 per cento nel centro commerciale di Dragon City. La richiesta, che è stata approvata dalla Camera di commercio e dell'industria del Bahrein, è stata presentata dalla Diyar al Muharraq Company. (Res)