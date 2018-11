Business news: l'Algeria organizzerà un summit internazionale del gas nel novembre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'energia Mustapha Guitouni ha annunciato che l'Algeria organizzerà nel novembre 2019 un summit internazionale sul gas. "I paesi esportatori di gas si incontreranno nel novembre 2019 ad Algeri per discutere di tutte le questioni relative al gas", ha detto il ministro in una dichiarazione rilasciata all'emittente televisione nazionale. "Questo vertice sarà molto importante per noi in primo luogo, perché è un onore, e per i paesi esportatori trovare accordi comuni nel campo del gas", ha detto il ministro. Gli idrocarburi rappresentano circa il 35 per cento del suo Prodotto interno lordo algerino e il 95 per cento delle esportazioni complessive è legato all’olio e al gas. L’Algeria vanta grandi riserve di gas di scisto, risorsa ancora non sfruttata nel paese. Algeri è il principale fornitore di gas in Europa dopo la Russia, il primo fornitore di gas per l’Africa e uno dei tre principali produttori di gas in tutto il continente africano. (Ala)