Business news: Etiopia, premier Ahmed punta su investimenti e nuovi posti di lavoro per rilanciare economia

- L’Etiopia punta sul rilancio della propria economia attraverso l’incremento degli investimenti e dell’industrializzazione, la diversificazione delle esportazioni e, soprattutto, la creazione di posti di lavoro, in particolare per i più giovani. Lo ha dichiarato il primo ministro etiope Abiy Ahmed intervenendo oggi alla conferenza sugli investimenti tedeschi nei paesi africani membri dell'iniziativa G20, intitolato “Compact with Africa” (Cwa), in corso a Berlino. “Creare posti di lavoro per i giovani è una priorità urgente per il nostro governo e siamo pienamente convinti che molte delle opportunità di lavoro provengono dai settori privati”, ha affermato Ahmed, secondo cui l'attrazione di investimenti diretti esteri nei settori produttivi è un’altra delle priorità per il governo etiope. (Res)