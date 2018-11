Business news: Sudafrica, presidente Ramaphosa punta a raccogliere investimenti per 100 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica punta a raccogliere investimenti per 100 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, intervenendo alla conferenza sugli investimenti tedeschi nei paesi africani membri dell'iniziativa G20, intitolato “Compact with Africa” (Cwa), in corso a Berlino. “Il G20 Compact with Africa è un'iniziativa pioneristica per sostenere l'ambizione dell'Africa di mobilitare i risparmi nazionali e internazionali attraverso un quadro di investimento migliore. L'iniziativa si basa sulla premessa che uno sviluppo economico rapido è realizzabile se i paesi africani, i paesi partner del G20 e le organizzazioni internazionali collaborano per creare un ambiente migliore per gli investimenti privati e per alzare il livello di vita della nostra gente”, ha detto Ramaphosa. “L'iniziativa Compact with Africa è uno strumento in grado di supportare l'attuazione dell'Agenda 2063 dell'Unione africana, l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e il Programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa. È significativo che questa iniziativa sia stata sviluppata come una partnership, in cui ogni paese africano è in grado di definire le proprie priorità e necessità. Questo è fondamentale per garantire il successo e la continuità del Compact”, ha proseguito il presidente sudafricano. (Res)