Business news: Kenya-Etiopia, linea elettrica ad alta tensione sarà completata nel 2019

- I governi di Etiopia e Kenya completeranno nel 2019 la prima linea elettrica ad alta tensione continua (Hvdc) dell'Africa orientale. Lo riferisce l'emittente statale etiope "Fana", ricordando che il progetto - noto come Eastern Highway Project - era stato lanciato nel 2006 con la firma fra i due governi di un memorandum d'intesa che consentiva l'istituzione di un sistema di interconnessione energetica tra i due paesi. L'interconnettore etiope-kenyano è suddiviso in quattro lotti e realizzato da un consorzio di partecipanti composto dalla tedesca Siemens, e dalle imprese indiane Kec International, Larsen e Toubro, e Kalpataru Power Transmission. Oltre che dal governo del Kenya, il progetto è finanziato dalla Banca di sviluppo africana (Bad), dall'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), e dalla Banca mondiale. (Res)