Business news: Niger, Fmi aggiorna crescita economia al 6,5 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Niger crescerà del 6,5 per cento nel 2019, contro il 5,2 per cento atteso per il 2018. E' la stima pubblicata dal Fondo monetario internazionale (Fmi), aggiornamento che prevede un'accelerazione della crescita nigerina "nonostante un contesto esterno difficile". Secondo il Fondo, che considera "soddisfacente" la situazione di bilancio e quella del paese "generalmente soddisfacente", la spinta di Niamey sarà "incoraggiata da un buon raccolto e dall'avvio di grandi progetti d'investimento". (Res)