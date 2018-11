Business news: Fmi, economia della regione sub-sahariana in crescita del 3,1 per cento nel 2018

- La crescita economica in Africa sub-sahariana è prevista aumentare del 3,1 per cento nel 2018 rispetto al 2,7 per cento registrato nel 2017. È quanto emerge dal Regional Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) sula regione, lanciato oggi presso la sede della Commissione economica per l'Africa (Uneca), ad Addis Abeba. Secondo il rapporto, a contribuire al rafforzamento della crescita sono in soprattutto gli aggiustamenti delle politiche interne e un ambiente esterno favorevole, inclusa una costante crescita dell'economia globale. "Sebbene risultarti migliori siano ben accetti, la natura dell'adeguamento è stata tale che le vulnerabilità sottostanti, sia a breve che a medio termine, devono ancora essere indirizzate in modo decisivo per proteggere la ripresa dai rischi derivanti da shock sia interni che esterni", ha dichiarato il capo della del dipartimento dell'Fmi per l'Africa, Papa N'Diaye, secondo cui tuttavia il tasso di crescita è ancora troppo basso per creare un numero sufficiente di posti di lavoro per sfruttare appieno il dividendo demografico della regione. (Res)