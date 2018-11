Business news: Filippine-Cina, il presidente Duterte esorta a rafforzare la cooperazione su energia e infrastrutture

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, si è detto pronto a intraprendere ulteriori sforzi con la Cina per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori dell'energia e delle infrastrutture. Durante il suo incontro con il consigliere di Stato e ministro degli esteri cinese Wang Yi, in visita alla città di Davao, Duterte ha ribadito che la carenza di energia e infrastrutture continuano ad agire da freno per l’economia filippina, ed ha aggiunto che il paese è pronto a rafforzare la cooperazione con la Cina in queste aree. Duterte ha inoltre aggiunto che le Filippine daranno il loro contributo a mantenere la pace e la stabilità nel mare di Cina meridionale, promuovendo la cooperazione tra Cina ed i paesi Asean. (Fim)