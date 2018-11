Business news: i consumi della Cina sono aumentati sensibilmente nei primi tre trimestri

- Nei primi tre trimestri del 2018 il consumo di energia della Cina ha continuato a salire. La qualità dell'offerta ha continuato a migliorare, la struttura energetica è stata ulteriormente ottimizzata e la trasformazione energetica ha continuato a progredire. Lo ha dichiarato Li Fulong, direttore del Dipartimento di pianificazione dello sviluppo dell'Amministrazione nazionale dell'energia. Secondo le statistiche preliminari del settore riportate da “Xinhua”, il consumo di carbone nelle quattro principali industrie elettrica, acciaio, prodotti chimici e materiali da costruzione è stato pari al 53,9 per cento della domanda di combustibile complessiva di quei settori, circa 2,3 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il consumo di petrolio è aumentato di circa il 3,4 per cento. Il consumo di gas naturale è aumentato del 16,7 per cento con una diminuzione dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il consumo di elettricità è cresciuto rapidamente: più 8,9 per cento su base annua. (Cip)