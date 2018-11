Business news: Indonesia, le sfide economiche non paiono intaccare il consenso al presidente Widodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi legati alla svalutazione della valuta e all’inflazione non sembrano aver influito sul consenso al presidente indonesiano Joko Widodo, la cui popolarità, stando almeno ai sondaggi, appare anzi aver toccato un record positivo. Un sondaggio effettuato da Ft Confidential Research su un campione di mille residenti urbano attribuisce al presidente un consenso del 59,5 per cento, il più alto da quando Ftcr ha iniziato a effettuare i sondaggi, nel 2015. Il 50,7 per cento degli elettori indonesiani consultati nell’ambito del sondaggio afferma che se le elezioni presidenziali si tenessero oggi, voterebbero per il presidente in carica; solo il 32,9 per cento, invece, afferma di sostenere la candidatura di Prawobo Subianto, il principale avversario di Widodo in vista delle elezioni del prossimo aprile. Dal momento che solo il 16,4 per cento degli elettori consultati afferma di essere indeciso, Widodo pare avere buone possibilità di ottenere la rielezione il prossimo anno. (Fim)