Business news: Cina, Banca Mondiale elogia le riforme cinesi in materia di imprenditoria

- La Banca Mondiale ha elogiato la Cina alla in materia di imprenditoria, definendo le riforme attuate dal paese sorprendentemente veloci ed efficaci. Come riportato dall'agenzia d'informazione cinese "Xinhua", la Banca Mondiale ritiene che la Cina abbia compiuto progressi eccezionali in sette diverse categorie di riforme fra cui l'avvio di un'impresa, la gestione dei permessi di costruzione, l'ottenimento dell'elettricità, il pagamento delle tasse e il commercio trans-frontiera. Prendendo l'elettricità come esempio, il rapporto afferma che attraverso l'espansione della rete e il libero accesso ai servizi elettrici le imprese sono notevolmente facilitate nell'ottenere il servizio. Nella risoluzione delle controversie commerciali, il rapporto sottolinea che la Cina è "una delle migliori economie del mondo. Hao Fuman, direttore dell'ufficio cinese della Banca Mondiale, ha affermato che la Cina sta facendo grandi passi avanti nell'ottimizzazione del contesto imprenditoriale, riflettendo l'alta considerazione del governo cinese per la promozione dell'innovazione e delle imprese private. (Cip)