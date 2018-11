Business news: Cina, Partito Comunista analizza la situazione economica cinese

- Il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto la riunione del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista per analizzare e studiare l'attuale situazione economica del paese. Come riporta l'agenzia d'informazione cinese "Xinhua", è emerso che la struttura economica del paese è in costante fase di ottimizzazione, il sostegno allo sviluppo dell'economia privata e l'attuazione di una serie di misure per promuovere uno sviluppo sano del mercato finanziario hanno rafforzato la fiducia del mercato. Dalla riunione è emerso inoltre che la pressione al ribasso sull'economia è aumentata, alcune imprese hanno maggiori difficoltà operative e maggiori rischi a lungo termine. Occorre migliorare la prevedibilità di queste situazioni e applicare contromisure tempestive. (Cip)