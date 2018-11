Russia: Chiesa ortodossa Mosca accusa patriarca Costantinopoli di prendere "ordini da oltreoceano" (4)

- Tale dinamica spiega però la reazione della Chiesa ortodossa russa, che ha annunciato la decisione di sospendere i rapporti con il Patriarcato di Costantinopoli, “È stata una decisione difficile, ma inevitabile, a fronte delle loro recenti azioni che non hanno lasciato spazio ad alternative”, ha spiegato Ilarion Alfeev, vescovo di Volokolamsk e presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Alfeev ha poi auspicato che il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli cambi la decisione in merito al processo di autocefalia alla Chiesa di Kiev. Il Cremlino, tramite il portavoce, Dmitrij Peskov, si è intanto detto “preoccupato” per la rottura delle relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e il patriarcato di Costantinopoli. "Stiamo osservando da vicino e con grande preoccupazione come si stanno sviluppando le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e il Patriarcato ecumenico. Speriamo che la saggezza prevarrà e che tutti gli interessi della Chiesa ortodossa russa vengano rispettati", ha spiegato il portavoce presidenziale. (segue) (Rum)