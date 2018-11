Business news: Giappone-India, Abe e Modi firmano sei accordi bilaterali, annunciano dialogo nel formato “2+2”

- I primi ministri di Giappone e India, Shinzo Abe e Narendra Modi, hanno firmato sei accordi bilaterali e assistito allo scambio di memorandum d’intesa bilaterali al culmine del 13mo summit annuale India-Giappone, che si è tenuto questa sera a Tokyo. Gli accordi firmati dai due leader, riguardano, tra le altre cose, la cooperazione nel campo delle infrastrutture ferroviarie, e in particolare lo sviluppo del corridoio industriale Nuova Delhi - Mumbai; la ferrovia ad alta velocità Mumbai-Ahmedabad, per la quale il Giappone ha firmato la seconda tranche di aiuto pubblico allo sviluppo, e la metropolitana di Chennai. Durante i colloqui a livello di delegazioni, che si sono tenuti presso la residenza ufficiale del primo ministro giapponese (Kantei), i due capi di governo hanno discusso le principali questioni dell’agenda bilaterale e globale, inclusa la situazione nella regione dell’Indo-Pacifico. Il summit si è aperto con un picchetto d’onore. Durante la conferenza stampa a margine dell’incontro, il premier indiano ha annunciato che Nuova Delhi si è assicurata impegni d’investimento da parte di aziende giapponesi per 2,5 miliardi di dollari. (Git)