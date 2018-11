Business news: Giappone-India, firmato accordo di swap valutario da 75 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e India hanno firmato un accordo di swap valutario per un controvalore complessivo pari a 75 miliardi di dollari. Lo hanno annunciato i primi ministri dei due paesi, Shinzo Abe e Narendra Modi, al termine del summit bilaterale che si è tenuto questa sera a Tokyo, in Giappone. L’accordo, hanno dichiarato i due leader, contribuirà a garantire maggior stabilità ai mercati valutari e del capitale. L’accordo è importante per l’India, che come diversi altri paesi dell’Asia Meridionale e del Sud-est Asiatico si è rivelata particolarmente sensibile alle fluttuazioni dei mercati valutari innescate dalle politiche della Federal Reserve statunitense (Fed). (Git)