Iran: compagnia IranAir guarda a russa Sukhoi per acquisto aerei non soggetti a sanzioni Usa

- IranAir ha annunciato oggi che sta cercando di acquistare attrezzature da un produttore di aerei non soggetto alle sanzioni statunitensi, precisando che starebbe valutando l’acquisto del Superjej 100 prodotto dalla russa Sukhoi. L'’Ufficio del tesoro per beni stranieri statunitense (Opfac) ha revocato le autorizzazioni concesse a Boeing e Airbus per vendere aerei di linea all'Iran, in seguito al ritiro a maggio degli Stati Uniti dell'accordo internazionale sul programma nucleare iraniano firmato nel 2015. "Siamo aperti a qualsiasi azienda che sarà in grado di fornire gli aerei di cui l'IranAir ha bisogno, stiamo cercando aeromobili come il Sukhoi 100 o altri prodotti da paesi al di fuori dell'Europa", ha dichiarato il responsabile di IranAir, Farzaneh Sharafbafi, in un comunicato stampa. I più recenti aerei di linea hanno più del 10 per cento di pezzi di ricambio prodotti negli Stati Uniti, una soglia dalla quale è necessario ottenere l'approvazione da parte del Tesoro degli Stati Uniti per commercializzarli. Ma le autorità russe hanno detto che la Sukhoi stava lavorando per ridurre il numero di pezzi di ricambio statunitensi nei suoi aerei, sperando di ottenere un contratto con l'Iran fino a 100 aerei. IranAir aveva ordinato 200 aerei di linea - 100 per Airbus, 80 per Boeing e 20 per il costruttore italo-francese ATR, dopo l’entrata in vigore dell’accordo sul nucleare iraniano. Tutti questi contratti dipendevano dalle autorizzazioni del Tesoro Usa a causa dell'impiego significativo di materiale prodotto negli Stati Uniti utilizzato per i velivoli.(Irt)