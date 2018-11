Business news: Cina accelera sviluppo portuale dello Sri Lanka

- La cooperazione tra Cina e Sri Lanka nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) ha portato notevoli benefici allo sviluppo portuale del paese asiatico negli ultimi anni, elevando il porto di Colombo fra quelli in più rapida crescita al mondo. L'accordo fra i due paesi per gestire il Colombo International Container Terminal (Cict) nel porto di Colombo è stato siglato nel 2014 fra China Merchant Port Holdings (CM Port) e Sri Lanka Ports Authority. Secondo il rapporto citato dall'agenzia d'informazione cinese "Xinhua", nella movimentazione dei container il porto ha registrato una crescita anno su anno del 15,6 per cento. Il ministero del Trasporto marittimo dello Sri Lanka ha definito significativo il risultato dicendo che "è la prima volta nella storia che il porto di Colombo ha raggiunto la cima di una classifica marittima globale", commentando il rapporto secondo cui il porto di Colombo nella prima metà del 2018 si è classificato il più alto tra i primi 30 porti globali. (Cip)