Business news: Cina-Pakistan, premier Khan incontra il presidente Xi, sottolinea difficoltà finanziarie di Islamabad

- Il primo ministro neoeletto del Pakistan, Imran Khan, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, nella prima giornata del suo viaggio ufficiale in Cina. Durante l’incontro, Khan ha sottolineato la situazione economica “molto difficile” del suo paese: le riserve di valuta estera di Islamabad sono crollate del 42 per cento dall’inizio dell’anno, e attualmente ammontano a circa 8 miliardi di dollari, sufficienti a coprire appena due mesi di importazioni. Il mese scorso il Pakistan ha ottenuto un pacchetto di soccorso da 6 miliardi di dollari dall’Arabia Saudita, ma Islamabad punta comunque a rivolgersi al Fondo monetario internazionale, per scongiurare l’imminente crisi della bilancia dei pagamenti. Durante l’incontro con Xi, presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, Khan ha detto di aver visitato la Cina per apprenderne il modello di sviluppo: “Il mio partito è al potere da appena due mesi. Sfortunatamente, abbiamo ereditato una situazione economica molto difficile”, ha spiegato Khan. Il presidente cinese Xi dichiarato di attribuire “grande importanza alle relazioni Cina-Pakistan”, e di volerle elevare allo stato di “partnership strategica ognitempo, ed edificare una nuova era e un nuovo destino” per le relazioni bilaterali. (Cip)