Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di deposizione corone al Sacrario dei Caduti.Sacrario dei Caduti, largo Agostino Gemelli (ore 9.30)Cerimonia di deposizione corone alla presenza dell'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.Casa del Mutilato di guerra, via Freguglia 14 (ore 11.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia dell'Alza Bandiera in Piazza DuomoPiazza Duomo (ore 12.00)REGIONEL'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa al seminario corale 'Yarmonia 2018' per le celebrazioni del centenario dalla dalla fine della Prima Guerra Mondiale.MAC - Fondazione La Verdi, piazza Tito Lucrezio Caro 1 (ore 10.00)VARIEIl Municipio 4 celebra il centenario dalla dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Appuntamento presso la sezione dell'associazione Nazionale Combattenti e Reduci in Rogoredo, poi corteo per le vie del quartiere e posa delle corone di alloro alle lapidi che ricordano i soldati uccisi. Alle 11.30 Santa Messa commemorativa dei caduti di tutte le guerre.Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, via Rogoredo 39 (ore 8.30)Fratelli d'Italia Lombardia si ritroverà davanti alla sede Moody's per la ricorrenza del centenario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale, "un momento drammatico della storia in cui gli italiani seppero compattarsi, difendere la propria patria e renderla libera e sovrana" come si legge nel comunicato dell'evento.Corso di Porta Romana 68 (ore 11.30)Spettacolo di teatro e musica ‘Cristo fra i briganti’. La pièce di teatro e musica, musiche di Claudio Sambiase, testi teatrali di Cataldo Russo, regia di Filippo Pirrone, scenografie di Francesco Campione.Politeatro, viale Lucania 18 (ore 16.30)Conferenza su ‘Nazionalisti e patrioti italiani. Il contributo dimenticato degli ebrei sul fronte della Grande Guerra’. Intervengono ilprof. Marco Cuzzi dell’Università degli Studi di Milano e il professor Andrea Bienati dell’Istituto superiore di Scienze religiose.Sinagoga Beth Sholomo di Corso Lodi 8/C (ore 20.45) (Rem)